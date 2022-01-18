桃園中壢西堤餐廳群聚持續延燒，聯邦銀行確診行員7日到西堤聚餐後，接連爆出7日至12日到西堤吃飯的顧客確診，為何與確診者隔兩、三天去吃飯也能染疫？指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎認為與天氣變冷有關，讓病毒在環境中能夠存活2到3天，造成傳染力變強，提醒除了戴口罩，最好24小時都不要用手摸眼口鼻。

李秉穎在昨（17日）晚的「年代向錢看」節目表示，桃園這波疫情會一直爆，他推測說不定與最近天氣變冷有關，因為天氣冷讓病毒間接傳染的能力變強，夏天時病毒離開人體幾分鐘後就死亡，無法間接接觸傳染，但天氣冷病毒能在環境中存活1到3天，一旦觸摸到汙染物，不必與確診者有直接接觸，也可能不知不覺染疫。

李秉穎表示，就這波疫情來看，只要處在相同環境就有感染風險，因為除了戴口罩，最好24小時都不要用手摸眼、口、鼻，在戶外因為有戴口罩，可避免觸摸眼口鼻，但回家後，即使洗手了，萬一臉上或其他地方有病毒，手接觸到後再摸眼口鼻，仍會染疫，所以24小時都不要摸眼口鼻，才能阻斷間接感染。

李秉穎警告，這波桃園疫情是有危機的，因為它一直不停地爆，但與去年5月萬華爆發疫情，每天幾百例、找不到感染源相比，桃園這波的病例都還是可以追查到蛛絲馬跡，盡力去圍堵它。對於與病毒共存，他認為目前變種病毒的重症與死亡仍偏高，且春節將至，如果疫情爆炸，可能醫護都別想要過年了。