台北市長柯文哲18日清晨視察果菜魚類批發中繼市場，有攤商不滿市場改建8年實在太久，希望市府加快腳步，柯文哲則表示，市場改建不簡單，「如果不是柯文哲這個瘋子，否則蓋不起來。」此外，副市長黃珊珊也指出，若中央同意北市使用疫苗護照，考慮批發市場優先試辦。

年節將至，柯文哲及黃珊珊今清晨巡視第一果菜及萬大魚類批發中繼市場，了解春節前北市農漁產品民生供應情形，並向所有攤商和工作人員拜早年，感謝大家過去一年的辛勞和努力。

有攤商趁機向柯文哲陳情，抱怨市場改建時間太久，現在只能在堤外作生意相當不便，柯文哲承諾加快改建速度，也可能追加預算加快工程進度，柯文哲還感慨地說：「蓋市場真的不簡單，是碰到我這種肖仔才蓋得起來。」

此外，黃珊珊指出，環南和北農市場因為先前疫情使用數位通行證，用相關資料介接後，讓員工可以用悠遊卡進出，但其他公有市場並沒有這套數位通行證。

黃珊珊說，北市打過第1劑民眾達80％，第2劑也有70％，所以80％的人都有打過疫苗的紀錄，如果中央同意北市使用疫苗護照，屆時會有更完整民眾打過疫苗的資料，可以考慮在北市公有場館試辦，批發市場因為人比較多，也會是市府考慮優先試辦的地方。

外界擔心疫苗護照有洩漏個資疑慮，黃珊珊說，北市疫苗護照是跟中央介接資料，如果有洩漏個資疑慮，中央也不會讓北市介接，而且中央只是提供民眾有無打過疫苗紀錄，沒有個人資料。