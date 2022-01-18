為避免重複用藥情形，健保雲端查詢系統中有「跨院重複開立醫囑主動提示功能（API）」，促進用藥安全預估可嘉惠3.7萬病人。

健保署舉例，一位44歲男性，患有糖尿病、高血壓及腦中風等慢性病，定期於醫院及診所領取慢性處方箋，竟有跨院重複用藥情形，2顆不同外觀的降血壓藥物，卻是相同作用機轉，民眾不易察覺這些看似不同的藥物，重複服用容易導致低血壓等風險。

健保署表示，看診醫師可運用健保雲端查詢系統新功能「同藥理機轉重複用藥主動提示功能」，完整掌握病人手中餘藥現況，降低重複用藥風險。健保署提供「健保醫療資訊雲端查詢系統（NHI MediCloud System，簡稱健保雲端查詢系統）」之「跨院重複開立醫囑主動提示功能（API）」，2021年10月擴大新增5類高風險藥品「同藥理機轉同劑型」重複用藥主動提示，比傳統「同成分同劑型」檢核更加嚴謹。

5類高風險藥品包含降血壓、降血脂、降血糖、抗血栓及前列腺肥大用藥等，善用新功能API可避免病人因重複服用同類藥物，造成低血壓、肝損傷、橫紋肌溶解、低血糖及出血之風險。

健保署提醒民眾就醫時，可請醫師查詢健保雲端查詢系統，以完整瞭解您的領藥情形，也可自行下載「健康存摺」並運用眷屬管理，了解自身及父母、子女之領藥情況，於看診時提供醫師參考。