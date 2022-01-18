「你被匡列了！」，近日若接到宣稱疫調電話，要求核對姓名、身分證字號、出生年月日，千萬別上當，因為這又是詐騙個資的新招！

近日本土疫情升溫，光是聯邦銀行群聚案，就匡列超過3000人，而詐騙集團也趁著人心惶惶，假冒衛生局來電疫調，宣稱民眾被匡列接觸者名單當中，要求與民眾核對名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，以騙取個資。

內政部警政署刑事局指出，桃園市1名C姓女子，在家中接獲假冒桃園市衛生局之疫調來話，並誆稱渠因與確定病例具有接觸史而遭匡列，要求核對姓名、身分證字號、出生年月日、家庭成員等個人資料，所幸C女警覺性高，立即掛斷電話撥打警政署165反詐騙專線諮詢，透過線上員警提供正確的衛生所電話號碼查證，洽詢該市政府衛生局，得知此類來電是詐騙集團偽冒疫調人員騙取個資的話術。

刑事局提醒，接到這類電話，可要求對方留下全名、單位名稱、聯絡公務電話，電洽「1922防疫達人」協助查證外，也可撥打警政署165反詐騙專線查證。此外，指揮中心也傳授一招，可反問對方「我的接觸者是誰」。

因為如果民眾確實與確診者有接觸史，衛生單位將會撥打個案電話要求前往檢疫及辦理相關居家隔離措施，並於通話中向個案指出與哪名確診者曾有接觸史，過程中並不會進一步要求提供詳盡基本資料或收入等問題，更不會要求提供金融帳戶或匯款等。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。