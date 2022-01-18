民進黨立委陳亭妃日前表示，這次在中二選區5個行政區都贏，對民進黨來講，必須瓦解所有的地方派系，把所有力量集結，瓦解之後吸納為支持民進黨的力量，這才是更重要的。對此，網紅實況主「亞洲統神」張嘉航表示，自己最近有看到一份總統民調，他很驚訝副總統賴清德支持度怎麼會那麼高，代表政壇上很多事情，都是「選前派系殺很大，選後當麻吉」。

總統蔡英文、副總統賴清德（圖/資料照）

針對年底民進黨台中市長人選，屬正國會的民進黨立委陳亭妃日前表示，前交通部長林佳龍對於中二立委補選當選人林靜儀幫助很大，雖目前沒規畫，但只要民進黨有需要，一定全力以赴。陳亭妃並指出，對民進黨來講，必須瓦解所有的地方派系，也就是把所有力量的支持集結，尤其這次在中二選區，5個行政區都贏，對民進黨來講，要更有信心，把地方派系瓦解之後，吸納為支持民進黨的力量，這才是更重要的。

對此，統神18日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，被主持人錢怡君問及「聽說統神也有志想要參政，對台灣政壇的派系有何看法？」

統神表示，國民黨、民進黨哪個地方沒有派系，民進黨在台南、屏東這幾個縣市，初選過就基本等於穩上，所以會吵很兇，所以在靠近選舉的時候，會看到黑函到處丟，結果選後大家都當沒事。

話鋒一轉，統神續指，他最近有看到一份民調，在針對「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」部分，賴清德以30.6%位居榜首，統神直言，賴清德過去跟蔡英文在民進黨內總統初選時，兩邊網軍黑函、抹紅樣樣來，怎麼忽然間民調最高的是賴清德了？這可以看出，政壇上很多都選前殺很大，選後大家都麻吉，「所以說，我覺得蠻無聊的啦」。

主持人追問「所以派系到底該不該消滅？」，統神表示，消滅的了嗎？國民兩黨多少派系、官二代？對年輕人而言，市長真的就是看人選，立委、市議員就是看個人。