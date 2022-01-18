19歲賓士男爆衝加油站慘死 副駕女獨活出腳想「踢醒」他（取自臉書彰化縣媒體記者協會）

彰化市金馬路11日發生1名19歲男子開著賓士車載女友，疑似遭前車擋住視線又車速過快，等到發現前方有輛迴轉車緊急閃避，整輛車竟直衝路邊加油站，男子當場OHCA，副駕駛女子則意識清楚，女子當下疑似接受不了男友昏迷倒在地上，竟坐在駕駛座開始用腳狂踢男子，試圖「踢醒」對方。

影片中1輛轎車將車頭伸向對向車道準備迴轉，正當駕駛迴轉過程，1輛白色賓士疑似高速行駛，等到看到迴轉車時已來不及，緊急朝右閃過就「直接衝進」路邊加油站，朝加油站的招牌猛衝，車頭當場撞爛，據悉車上19歲男駕駛意識模糊，送醫前已無生命跡象，副駕駛女性友人意識清楚，均送往醫院救治。

男子開車衝路邊加油站當場OHCA，副駕駛女子則意識清楚，女子當下疑似接受不了男友昏迷倒在地上，竟坐在駕駛座開始用腳狂踢男子，試圖「踢醒」對方。（翻攝自臉書彰化縣媒體記者協會）

此外另1段畫面曝光，只見白色賓士車駕駛撞擊加油站後失去意識，被附近民眾合力抬下車並倒在車旁等待救護車趕到；過程中副駕駛女因意識清楚，竟坐在駕駛座朝車外倒著的男子抬腳後下踢，試圖「踢醒」對方，一連踢了將近15下。

其他網友看到影片後留言「男的應該半條命沒了，被這樣踢」、「這個不如直接撞迴轉車，閃到自己撞加油站那就有得灰了」、「這本來就是要減慢速度禮讓的區塊，所以賓士未禮讓造成的事故」、「感覺是新手，反應不好。可能只會開直線而已」、「經驗不足還開快的結果」。