氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，未來一周無強冷空氣。今、明兩天「東北季風」影響；今日白天起大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部零星飄雨轉多雲時晴；北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼，明日大台北東側及東半部仍有局部短暫雨；北台偏涼；新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日至23日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；21日、22日大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地並有減弱趨勢；有多少地區會受到影響？雨勢如何？由於對流性降雨的模擬，「不確定性」較大，需進一步觀察。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，22日晚至23日白天有短暫空檔，氣溫明顯回升；23日晚另一「鋒面」抵達，北部、東半部轉局部雨，中南部雲量略增；24日、25日「東北季風」影響，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。