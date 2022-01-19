中央流行疫情指揮中心19日表示，鑒於印度、東南亞疫情持續升溫，為及時防堵疫情，自今（2022）年1月20日零時起（航班表定抵臺時間），增列印度及東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡）航線航班旅客，於抵臺時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。

指揮中心指出，旅客抵臺時須進行「落地採驗」之航班為歐美、中東、紐澳及本次新增之印度、東南亞航線航班，籲請旅客配合入境檢疫作業。

指揮中心再次強調，邊境管制為防範COVID-19疫情之重要關鍵，入境旅客抵臺時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，落實全民共同抗疫，以維護國內社區安全。