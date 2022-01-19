台北市議會政黨協商今（19）日進入第3天，已有初步結論。市府原規畫28億買疫苗預算，於委員會遭全數刪除，現有議員主張恢復預算，加上雙城論壇350億預算雙方相當堅持，比較沒有協調空間，兩案將進行表決；至於市長柯文哲施政8周年畢業特輯350萬。

民進黨黨團總召梁文傑指出，雙城論壇130幾萬預算，民進黨跟社民黨苗博雅他們要刪掉，國民黨反對；買疫苗28億預算在委員會全部刪掉，但國民黨提出要全數恢復原預算，可能送表決；不過柯文哲施政八周年畢業特輯350萬預算則有共識，全數刪除。

國民黨團書記長王欣儀說，城市論壇案一方主張原決議照案通過，另一方則希望刪除，一直暫擱，這是要辦不辦的事情，比較沒有協調空間，可能要表決。

針對疫苗28億預算，王欣儀說，原本科目是疫苗跟防治用品，黨團議員有主張，現在不買疫苗、藥品，還是有很多防疫物資可以準備，尤其因應新型病毒，未來是不是有可能要普篩或是廣設篩檢站、免費PCR等等，萬一有疫情狀況，應該有準備。

王欣儀指出，既然已經有這筆錢，市府應提出可能的計畫，萬一有疫情要採購防疫用品，可保留預算支應，未來不需要追加預算或用災準金，去排擠到其他預算；但市府提不出計畫、不知道買什麼，市府認為保留1000元有彈性，未來有需要用追加，政黨協商其他意見，要就全刪、不然就全部恢復，黨團意見認為要保留一些做防疫，沒有任何一筆正是公務預算編防疫物資。

王欣儀表示，副市長黃珊珊提出，如果預算編了但執行不了，還是會被審計部糾正，問題是市府很多預算不是都這樣嗎？手上有一筆可以來用，不用走追加預算那麼長的時間程序，不是更有效率？防疫畢竟是第一，應做好超前部署，市府提不出來，請他們跟提出意見的議員說明，若他們可以接受保留1000元有彈性，有溝通好，也會朝向這方向。

王欣儀說，對於7.4億二備金預算，苗博雅對於做台北通相關的事情有意見，二備金還是暫擱；警察局監視器、動物之家、東湖社宅、菸廠路東延段等案仍是暫擱。