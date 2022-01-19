聯亞藥（6562）19日公告，因有重大事項待公布，明(20)日暫停交易，並將在下午兩點召開重大訊息說明記者會。

聯亞藥日前才因員工涉嫌違反證券交易法內線交易案，遭新竹地檢署指揮調查局搜索22處，執行副總經理彭文君與傅姓處長，各以300萬元、100萬元交保。

聯亞藥專攻生物相似藥品(Biosimilars)及小分子藥品開發，除了新冠疫苗生產外，該公司開發的紅血球生成素(UB-851)已完成三期臨床期中數據解盲，主要療效指標中的血紅素值平均改變量，達到統計意義符合試驗預期，正積極準備進行期末解盲。

因此，對於明日停牌，業界推估應與UB-851解盲、新冠疫苗UB-612開發案、內線官司或公司股權架構重新調整有關。

聯亞藥為聯亞生技集團旗下子公司，專注於研發製造創新生物改良性蛋白質藥品與特殊針劑藥品，並具有自行開發的長效型蛋白質藥品技術平台「融合蛋白專利技術」、特殊針劑劑型配方開發技術等。

該公司曾於2015年登錄興櫃，由於當時股價表現不如預期，募資不易，在2019年10月18日宣布終止興櫃交易。經調整經營策略、改善財務結構後，於2021年6月23日再以每股30元登錄興櫃。

由聯亞生技集團主導的在新冠疫苗開發案中，聯亞生技主要進行疫苗研發與臨床試驗，子公司聯生藥負責生產疫苗原料藥、而聯亞藥則執行後段的針劑充填，最後銷售則由聯亞生技負責。