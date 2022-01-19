英國《太陽報》報導，伊朗一名男子生殖器在勃起後會明顯疼痛。醫生認為，他的陰莖靜脈出現血栓，也就是不正常的血塊。這被認為是罕見的新冠肺炎後遺症。

這位不願透露姓名的患者年齡41歲，在他最終選擇看醫生之前，已經忍受痛疼痛一段時間。男子說，他在恩愛時勃起，卻感到相當不適而且疼痛，但是他的下腰部骨盆區並沒有其他外傷。

這名患者在勃起疼痛前3星期確實感染新冠肺炎，不但病毒測試呈陽性，而且也有發燒、咳嗽和疲勞等輕微症狀，但情況不嚴重，也就只觀察而沒有服藥治療，事後症狀也好轉了。

如今再次因為勃起疼痛而住院，醫院檢查顯示，「患者陰莖背深靜脈有血栓，導致整個陰莖的靜脈沒有血液流動。」

所幸還有得救，醫生開了一種名為利伐沙班(Rivaroxaban)的血液稀釋藥物，開藥後兩個月，該男子症狀完全消失，陰莖疼痛和性功能障礙不再出現。

然而，該報指出，該患者仍然「在血液凝固部位受壓時還是感到輕微疼痛。」

放射科醫生 Seyed Morteza Bagheri表示，大約20~50%的Covid-19住院患者，有凝血異常的症狀，這應該就是伊朗男子所遇到的，只是他遇到的凝血部位在陰莖處。