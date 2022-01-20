台股加權指數20日開低在18212.26點，權王台積電（2330）開在650元，下跌4元，壓抑台股早盤指數下跌，但買單拉抬面板三虎友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）、LED指標廠富采（3714）等，指數跌幅縮小，在平盤上下震盪。

公債殖利率自2022年甫一開始就不斷跳升，投資人持續拋售科技類股，那斯達克指數已較2021年11月的前波高下跌超過10％、進入修正領域。

道瓊工業平均指數1月19日終場下跌0.96％（339.82點）、收35028.65點，創2021年12月20日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.15%％（166.64點）、收14340.25點。費城半導體指數重挫3.09％（115.05點）、收3612.19點。

統一投顧指出，市場擔憂聯準會加快升息腳步，引發國際股市劇烈震盪，拖累台股呈現拉回走勢。考量近期盤面輪動快速，類股表現分化，加上美債殖利率走高，風險性資產普遍承壓，且目前距離年底封關只剩5個交易日，隨後即將迎來10日休市，將影響市場持股信心。

統一投顧預期，指數將於區間震盪，選股優於選市，可布局科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股。