蔣萬安選北市長？2022藍白合？ 趙少康：在野黨應合作「放棄小我」

年底地方選舉，首都之戰備受關注。前台北市長郝龍斌19日建議國民黨、民眾黨應採「藍白合」策略，雙邊共推候選人，此話引發政壇關注。資深媒體人趙少康今(20日)表示，在野黨應該是要合作，以目前這種情況，民進黨享有各種資源、行政資源、媒體優勢，如果在野黨不合作會被各個擊破。

關於北市長選戰，傳出立委蔣萬安可能於農曆新年後宣布參選，趙少康表示，「蔣萬安我想他已經部署蠻久，只差有沒有宣布而已，大家也知道他可能會參選，主要是民眾黨會推北市副市長黃珊珊參選，黃如果拿到18%就麻煩，看民進黨過去可以拿到35%至42%，所以民眾黨和民進黨如果拿到60%，就是說蔣萬安如果拿40%，民進黨就會贏一點，所以郝龍斌才會認為說合作，但合作也不是這麼容易，畢竟誰要讓，可能不只是市長合作，議員也要拿出來談，這就全面問題，可能還牽扯到2024大選的問題」。

趙少康分析，這要看黨的目標是什麼？假如說民眾黨想要攻城掠地，雖然不當選(台北市長)，但是能多當選幾個議員，建立灘頭堡也好，這是一回事，但如果是不想讓民進黨繼續幹下去、讓民進黨下架，必須要取代民進黨，那就是另外一種考慮。

因此趙少康指出，在野黨應該是要合作，以目前這種情況，民進黨享有各種資源、行政資源、媒體優勢，如果在野黨不合作會被各個擊破，所以要放棄小我來想大我。