禾餘麥酒創辦人陳相全因在臉書留言，酸支持國營事業認購滯銷農產品的粉專「農藝女孩看世界」是塔綠班，雖然事後他已出面道歉，但仍遭網友出征狂洗1星負評，結果最後演變成「立場大戰」，反對塔綠班想法的網友也「出兵」洗5星好評。

因鳳梨、釋迦等農產品遭大陸禁止進口導致滯銷，農糧署日前發公文給公、民營企業，呼籲各界一起響應，雖然農糧署署長胡忠一強調僅是懇求企業幫助農民，但仍引起各界反彈、討論。

「農藝女孩看世界」臉書粉專就力挺此舉，認為農政單位僅負責促銷，而大家團結購買除了可以維護農民生計，又有優質的產地直送可以享用，陳相全看完後則在底下留言「您應該就是塔綠斑（班）吧。知道了，果然綠色就是愛國的顏色」，引起後續一連串事件。

雖然陳相全早已透過禾餘麥酒官方臉書粉專發文，解釋自己認為農產品過剩問題不應以「政府採購」為解決之道，同時也坦承情緒性發言有錯，向「農藝女孩」及粉絲、網友等道歉，但仍遭不滿的網友持續出征，狂洗1星負評。

臉書粉專「我用胸部思考」事後發現，當禾餘麥酒慘遭網友出征洗版時，有另一批立場不同的網友也開始刷5星好評，並留下評論說「塔綠班崩潰94爽」、「塔綠班不愛的東西肯定是好東西」，讓「我用胸部思考」說「禾餘被韓粉刷五星了耶，恭喜品牌轉型成功」。

不過禾餘麥酒的大部分評論紀錄都已被刪除，目前總共僅剩6則評論，除了1則最新的評論是在1天前留下的，其餘5篇評論的時間都在11個月以前，評分則維持在3.7顆星。

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