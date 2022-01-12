陳昶宇感嘆自己沒想到也會有被綠網軍出征的一天，自嘲「也算達成人生一項里程碑」，更酸「終於能理解為何被叫做塔綠班了」。(圖／陳昶宇臉書)

台北市忠孝聯合醫院醫師陳昶宇因為內用問題，與衛福部長陳時中隔空起口角，11日晚間他也忍不住在臉書感嘆，沒想到自己也會有被綠營網軍出征的一天，自嘲「也算是達成一項人生里程碑了」。

陳昶宇日前質疑指揮中心防疫措施，認為戶外運動、拍照、唱歌要重新戴上口罩，卻不敢禁止餐飲內用，根本是拿小眾項目開刀，意義不大，遭指揮官陳時中在記者會上痛批「不負責任的評論」，指吃飯是必要行為，唱歌則是娛樂，緩急輕重是指揮中心評判的重點，要求陳昶宇分辨清楚。

陳昶宇10日則於臉書PO文反擊，喊話陳時中「先不用對一線，還得去顧專責病房的小醫師說重話」，他認為自己只是點出不合理之處，更表示戶外活動、演講等傳染風險都比室內用餐低許多，無法理解不禁風險最高的內用，卻要求其他活動戴口罩。

陳昶宇與陳時中隔空槓上，自己臉書也遭大量綠營支持者出征，他在11日晚間PO文，感嘆「之前幾乎都是被藍白網軍出征，真的是沒想到有一天會被綠營網軍圍剿，也算是達成一項人生里程碑了」，更表示，網軍動不動就叫人閉嘴，終於有點理解為何被叫塔綠班了。

胸腔科名醫蘇一峰也在底下打氣：「昶宇辛苦了！慢慢就會習慣了~越有影響力，越是受到網軍聚焦一舉一動」。