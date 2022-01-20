一名郭姓男子擔憂自己外貌與外型不佳而不敢交女友，在網路上盜用男模照片，在交友軟體上和女大學生「約炮」，但又擔心被打槍，於是謊稱自己有特殊癖好，要求女方戴眼罩嘿咻，但才剛進行不久，女大生偷偷撥開眼罩一看，嚇到大叫「不要，你不是那個人」，但仍遭性侵。女大生事後傳訊給友人告知，同時也傳訊給遭盜用的男模提醒照片遭盜用，還稱郭是「非常噁心的肥宅」，郭遭判刑3年2月定讞，並附帶民事賠償40萬元。

根據判決書記載，郭姓男子為藉由交友軟體「SKOUT」上網交友，因擔心自己的體型外貌不佳，影響交友狀況，即在該軟體中張貼一長相帥氣之男模特兒照片而認識女大生。

郭男多次在對話中自稱為男模本人，使女大生誤認聊天對象真的是天菜，因此同意約砲。但郭男為擔心自己長相曝光，於是自稱有特殊癖好，要求女方以戴眼罩之方式嘿咻。

女方答應後前往郭男住處，郭則事先將眼罩放在住處門口，要求女大生自行戴上眼罩後將屋內電燈關閉，開門讓她進入屋內並上床大戰。

但在嘿咻過程中，郭男問女大生自己是否有點胖，女大生就略微撥開眼罩，發現眼前的競人不是照片上的男模立刻大喊：「不要，你不是那個人」，還以手試圖推開，但郭男已經上火，仍硬上十餘秒後才結束。

女大生案發後，立刻傳訊息予其友人表示「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」、「差點被性侵」，同時也傳訊給照片上男模表示，「你的照片在交友軟體上被盜用」、「因為我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但是今天我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅，我當下以為快死了無法應對對方的力氣，基本上已經算是被性侵」。接著就去驗傷報案。

郭男辯稱：「我沒有強迫她發生性行為，我幫她把眼罩拿下來，她看到我後，我們就沒有進行性行為，我的性器官已經離開A女的下體，但我當時沒有射精」

法官審酌，郭男因外型不佳而在網路上盜用男模圖片，進而結識女方，2人係素未謀面之網友，但郭男為圖滿足自己性慾，於性交過程中，遭女方拒絕、推阻，竟不願罷手，不顧女方抗拒，仍持續對女方為性交行為，顯未能尊重他人之性自主決定權，亦造成女方心理創傷甚鉅，且犯後猶否認犯行，未見悔意，因此判刑3年2月。