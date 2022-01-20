三芝分駐所警員黃姿瑾、黃裕翔協助街友安置（警方提供／戴上容新北傳真）

「你有沒有受傷？哪裡不舒服？」員警關切著仰躺在路邊的男子。日前一名街友晚上9時許倒臥在三芝區臺2線20公里處，被巡邏經過的三芝分駐所警員黃姿瑾、黃裕翔發現，趕忙下車查看並撥打119求助，經過救護人員到場檢查後，雖沒有大礙，但因當時氣溫只有11、12度非常寒冷，員警不忍68歲的街友露宿街頭，遂撥打社會局街友外展服務中心詢問協助安置事宜，外展中心雖仍有床位，但在安置前需查明是否為肺炎確診患者，員警便自掏腰包至便利商店購買快篩試劑，現場替他快篩，得到陰性結果後，協助送他上計程車至外展中心，避免露宿街頭發生危險。

本月16日晚上9時30分許，三芝分駐所警員黃姿瑾、黃裕翔巡邏時在臺2線20公里處發現一名街友倒在路旁，立即下車查看是否需要協助，詢問該民得知原來他是因為天氣寒冷，體力不支，倒在路旁就無力起身了，擔心他有生命危險，馬上撥打119請救護人員到場協助，經過救護人員判斷這名68歲的蔡姓街友身體沒有大礙，不需送醫，但他在檢查後又立即癱倒在地，員警擔心放任他在路旁休息會發生危險，詢問他的意願後，聯絡社會局外展中心安排床位安置，但安置前需有未染疫快篩證明，於是員警便自掏腰包到便利商店購買快篩試劑，並當場為他快篩，得到陰性結果後替他叫計程車，順利送到社會局安置中心，避免挨餓受凍。

淡水警分局長黃南山表示，員警執行各項勤務時，除了肩負維護治安與交通安全外，也要主動積極為民服務，適時關心需要幫助的民眾，協助解決困難。