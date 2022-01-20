台股封關倒數，今(20日)開低震盪，終場收在18218.28點，下跌9.18點，成交值2383億元，三大法人同步賣超79億元，其中，外資、投信同步賣超台積電、鴻海，但聯手買超面板股友達、群創、彩晶，土洋合計共買超逾4萬張。

三大法人今持續調節台股，同步賣超合計79.19億元，其中，外資及陸資連3賣，今再賣超55.84億元；自營商賣超15.69億元，已連續12個交易日賣超；投信也終止連5買，轉為賣超7.66億元。

外資賣超第1名為鴻海，共賣超1萬538張，賣超第3名為台積電，賣超8405張；投信也賣超權值股，賣超第1名即為台積電，共賣超2265張，賣超第4、第5名分別為聯電、鴻海。

外資賣超第2名是億光，至於第4至第10名依序為上曜、永豐金、富采、金像電、台亞、佳能以及和鑫。

至於外資賣超前10名個股則為新光金、華航、元大台灣50反1(00632R)、友達、開發金、緯創、群創、聯電、國泰臺灣加權反1(00664R)以及元大滬深300正2(00637L)，其中包括面板雙虎、2檔金融股、2檔反向ETF。

受惠於三星顯示器(Samsung Display)可能提前在6月退出液晶顯示器(LCD)市場，台廠有望迎來轉單效應消息激勵，友達、群創、彩晶收盤均漲逾2%，外資買超友達1萬7472張、群創1萬3090張，如果加上買超第14名彩晶的6421張，共買超逾3.6萬張；投信也分別買超彩晶、群創、友達1832張、1330張以及605張，土洋合計買超這3檔面板股4萬張。

土洋同買超的還有開發金、新光金、緯創；對做的則有聯電。