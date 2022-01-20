台北市長選舉將於年底登場，根據TVBS最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安若對上衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊，蔣萬安將以40%的支持度領先陳時中(29%)、黃珊珊(19%)。資深媒體人黃光芹表示，藍營不要一見三腳督，就嚇得屁滾尿流，甚至提前求和。她指出，未來要看幾個指標，比如黃珊珊會拉走藍營多少票？

黃光芹20日在臉書貼文表示，前台北市長郝龍斌的綏靖主義，長了他人的威風。今天TVBS台的民調顯示，蔣萬安不管對上誰，都大幅領先，呈現1大2小的局面。當然這是目前的情況，而民調也只能參考。但政治不能想當然爾，一見三腳督，就嚇得屁滾尿流，甚至提前求和。蔣萬安都宣示，三腳督照贏。郝龍斌出來滅自己人士氣是在幹嘛？郝龍斌倡議「藍白合」，師出無名也就算了，還使他成為英國首相張伯倫。

黃光芹指出，未來要看幾個指標，第一，黃珊珊選不贏，她為什麼要選，維護民眾黨的主體性？第二，黃珊珊會拉藍營多少票？根據交叉分析，如果她在中間、民眾黨和時代力量的支持度上較有影響力，為何急著屈膝？第三，就算合作談成，民眾黨的票會順勢轉移？

黃光芹認為，2014年時，民進黨禮讓柯文哲，兩強對決，藍輸得更慘。而隔空示愛、提前示弱，等對手就地要價、自身割地賠款，對國民黨到底有什麼好處？難道真等著白把藍吃了？