國家音樂廳也宣布閉館消毒1天，內部的春水堂則是停業3天。(圖／讀者提供)

位於國家兩廳院的春水堂近期有確診者足跡，國家兩廳院今日宣布，因應疫情變化，配合政府疫調作業，及維護出入者的健康與公共區域安全，明21日國家音樂廳育既閉館一天。（國家兩廳院提供）

台灣Omicron本土疫情持續擴大，如今連南部都出現一家三口確診案例，北市晚間也再度出現新的確診者足跡，統一時代百貨台北店、饗饗信義店、微風信義、國家音樂廳都因有確診者造訪，20日晚間緊急閉館清消。

統一時代百貨表示，晚間接到北市衛生局通知，1月10日曾有確診者造訪，因此19點起閉館消毒1天，明天恢復營業。北市衛生局證實，桃園市通知確診個案18135曾至統一時代百貨、微風信義及饗饗信義店，詳細足跡正在疫調中。

至於國家兩廳院，則是內部春水堂近期有確診者足跡，國家兩廳院今日宣布，因應疫情變化，配合政府疫調作業，及維護出入者的健康與公共區域安全，明21日國家音樂廳育既閉館1天，進行音樂廳全棟清消作業，在22日恢復營運。

國家兩廳院表示，目前音樂廳樓下的春水堂，將在21日至23日暫停營業3天，24日恢復營業。而國家音樂廳則是在26日前皆無演出，暫無異動。