立院本周發生華視總經理莊豐嘉疑似恐嚇國民黨事件，導致預算罷審。民進黨立院黨團總召柯建銘附和表示，媒體變成武器恐嚇政黨，那就超過紅線了，希望明天華視臨時董事會討論莊豐嘉去留會有一個大家可期的結果。但莊豐嘉今天再轟藍綠介入人事案，豁出去直球對決。

原本，華視總經理莊豐嘉惹惱朝野兩黨齊聲要他下台，公廣集團今天董事會就此進行討論，最後決交由明天華視董事會決定。公廣集團今天董事會是例行會，莊豐嘉在會議中否認有威脅黨團，強調自己不會主動離開，去留給董事會決定。公廣集團董事長陳郁秀裁示，由華視明天臨時董事會討論莊豐嘉人事案。

面對明天華視臨時董事會討論去留，莊豐嘉痛批，朝野兩大政黨公開介入公廣集團人事案，是台灣民主化後從所未見。並豁出去表示「去留無足輕重」。

不過，民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，尊重今天公視董事會的程序處理，但期待明天華視董事會職務調整案，會有一個大家可期的結果。

柯建銘說，立院已經空轉兩天，希望下周一院會處理法案、下周二處理總預算，而六千多案只剩本周五、六可以協商，像是130多億軍公教加薪問題，也要在年前處理等等，挑戰度極高，為莊豐嘉已停擺兩天，很可惜。