美國勞工部周四(20日)公布最新就業數據，截至 1 月 15 日當周，上周初領失業金人數達28.6 萬人、高於市場預期，並創下去年10月以來最高紀錄，酗領失業金人數達163.5 萬人、高於市場預期，4 周移動平均值則是較上次下降，10年期美債殖利率維持在1.83%之上。美股周四早盤漲近200點，那指也強彈200點，電動車大廠特斯拉漲近3%。

截至台灣時間20日晚間10點45分，道瓊工業平均指數上漲184.64點或0.53%、暫報35213.29點；標普500指數上漲33.26點或0.73%、暫報4566.02點；那斯達克指數上漲198.33點或1.38%、暫報14538.58點；費城半導體指數上漲3.38點或0.094%、暫報3,615.57

點。

5大科技巨頭股價反彈超過1%，特斯拉股價上漲2.79%、暫報1,023.38美元；NVIDIA股價上漲1.22%、暫報253.74美元；英特爾下跌0.47%、暫報53.37美元。

台積電ADR股價下跌0.73%、暫報130.06美元；聯電ADR股價上漲1.69%、暫報11.4美元。