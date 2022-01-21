前台中市追分國小校長李順涼19日在廣播受訪時表示，「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，……盧家就是廖家」。對此，台中市市長盧秀燕與丈夫廖述嘉20日表示，李公開造謠，為捍衛清白，確定提起刑事告訴，21日上午9時將委由律師代表到台中地檢署按鈴申告。國民黨副發言人楊植斗指出，李會突然抹黑盧及其家人，是因檯面下「魔鬼的交易」正在進行中，一堆「妖魔鬼怪」為想上節目賺名氣和通告費，無所不用其極。

楊植斗20日在臉書發文表示，李順涼會突然抹黑盧秀燕及其夫家，他其實一點也不意外，因為他得知此消息後，當下第一個反應就是：「為了上節目拿通告費，又有人將靈魂賣給惡魔了？」

楊植斗坦言，一堆妖魔鬼怪都想上政論節目分一杯羹，賺取名氣和通告費，為了搶曝光無所不用其極，使勁的潑糞、踐踏他人清譽。這種人，就是和魔鬼作交易，出賣自己的靈魂，絕不會有好下場。

針對盧秀燕與夫家所遭受的抹黑，楊植斗強調「身正不怕影斜」支持盧全面開戰，以杜絕名嘴造謠歪風，並喊話「惡意造謠，告就對了，盧秀燕加油！」網友則紛紛回應：「國民黨不能一直挨打」、「不是什麼話說了都不用負責，支持提告，以正視聽」、「告就對了，但顏色對就不怕」、「提告！不管如何一貫的抹黑技倆必須要重擊」、「不要讓謠言在媒體上宣傳，要秒速行動啦」。