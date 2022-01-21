竹南鎮公所21日在鎮公所3樓禮堂舉辦春節勞軍活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所21日在鎮公所3樓禮堂舉辦春節勞軍活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

農曆春節來臨前夕，為表達對國軍弟兄平日辛勞的感謝與支持，竹南鎮公所21日上午10點舉辦竹南鎮公所111年度春節勞軍活動，由鎮長方進興親率敬軍團，代表全體鎮民向駐區部隊─飛彈指揮部、海巡署等下轄單位，致贈春節加菜金。

竹南鎮公所春節勞軍活動，由鎮長方進興偕同鎮代會主席何秀綿及各代表、里長，以及各界地方團體，在竹南鎮公所3樓禮堂舉辦，慰問駐地官兵代表並致贈春節加菜金，受到與會官兵代表熱烈歡迎。

方進興表示，國軍弟兄無時無刻都在守護我們的安全，特别是每到過年期間家家戶戶團圓，而他們仍須堅守崗位，背負保家衛國的重責大任。平時也恪盡職守且積極自我訓練，每逢救災國軍弟兄總是不畏風雨在第一線防災，讓我們可以安居樂業，確保民眾生命財產安全，所以竹南地區各界特地利用春節勞軍時刻，致贈國軍弟兄加菜金，建立敦親睦鄰關係，發揮軍民互助精神，對辛勞的國軍弟兄表達敬意與謝意，也祝福國軍新春愉快，虎年行大運。