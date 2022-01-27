疫情延燒雲林第2監獄停辦春節面對面懇親，改以電話懇親安撫收容人情緒。（雲林第2監獄提供／張朝欣雲林傳真）

雲林第2監獄針對疫情延燒，停辦「春節面對面懇親會」，讓許多收容人非常失望，為安撫收容人情緒，獄方特別與中華電信雲林營運處合作，26、27日提供30線免費電話供收容人撥打電話回家，藉由與家人互道新年快樂，身心獲得安頓。

與親友保持聯繫，是收容人在自由被剝奪時最大的支柱與依靠。今年春節因疫情延燒，雲2監決定停辦面對面懇親，但為紓緩收容人思親之情，改辦電話懇親，26日、27日2天共有約1300名收容人藉由電話，與親人春節話團圓。

雲2監表示，1年多來獄方遵守政府防疫規定，沒有舉辦面對面懇親，不少收容人無法與親人牽手、擁抱，非常難過，只能透過電話表達思念之意，獄方為此加強心理輔導，並舉辦各種春節慶祝活動，減緩收容人的躁動情緒。

典獄長蔡景裕27日到電話懇親現場表達關心，並了解是否做好消毒、安排隔板與梅花座等相關防疫措施。勉勵收容人雖因疫情關係無法與家人會面，但希望大家藉由通話的言語互動，感受家人的溫情與關懷。

獄方表示，目前收容人數約1600名，此次電話懇親有8成左右收容人報名，相當踴躍，其中還有數名未成年的收容少年，與家人通話後受到鼓勵，下定決心痛改前非，以後絕不會再讓家人擔心。

獄方說，為營造過年氛圍，紓緩收容人思親之情，今年特別規畫春節系列活動3部曲，包括賀年卡設計比賽、春節單位布置比賽，以及春節電話懇親，不少收容人在賀年卡寫下心願，訴說在獄中時光的心情。