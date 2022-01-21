農曆春節期間勞工如果出勤，中市勞工局提醒雇主應依法給薪給假。（台中市政府提供）

農曆春節腳步到來！依據勞動基準法規定，除夕及農曆春節（農曆正月初一至初三）為國定假日，雇主應依法給薪給假，雇主如徵得勞工同意在國定假日出勤，工資應加倍發給；如適逢勞工休息日或例假日，勞資雙方應協商另行安排其他工作日補休。

勞工局長張大春說，今年度除夕及農曆春節（初一至初三）適逢週一至週四，事業單位如欲比照政府行政機關辦公日曆調整為9天春節連假，可依照8週彈性工時規定，有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意程序後，將1月22日的休息日與2月4日的工作日調整互換。

張大春指出，調整後的2月4日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，應給付休息日加班費，而經調移後的休息日當日（即1月22日），即成為正常工作日，該日出勤，不必加給工資。

張大春呼籲，休假日為勞動基準法所保障勞工的權利，事業單位如僱用月薪制或部分工時勞工，雇主使月薪制勞工於國定假日出勤，出勤時數在正常工時以內，均應加倍發給1日工資；如為按日或按時計酬的部分工時勞工，也應按出勤時數發給加倍工資。

張大春強調，雖然工作態樣不一，也要務必遵守前述法令規定，落實照顧勞工休假權益；而勞資雙方如事先協商將國定假日與其他工作日調移，則不生工資加倍發給問題，但雇主應確實讓勞工知悉調移的休假日，以避免衍生勞資爭議。