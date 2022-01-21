為了快速加強新事業的競爭力，仁寶總經理翁宗斌表示，將針對汽車電子、5G、元宇宙展開併購，並繼續策略投資IC設計公司，海外產能目前仍是以越南為主，若再有其他需求，會優先考慮使用金仁寶集團內現有東南亞產能。

仁寶將展開策略併購，鎖定汽車電子、5G、元宇宙，以快速提高新事業的競爭力，IC設計公司也是仁寶策略投資的一環，只要是處理器以外的IC都是可以投資的標的，不僅在缺料的時候有助於改善供應，IC設計公司股價高，若能成功上市也可為仁寶帶來好的收益。

而在海外產能佈局方面，翁宗斌表示，越南目前還是仁寶中國以外唯一的、最重要的海外據點，不過疫情讓分散產能顯得更為重要，仁寶也有在研究在其他東南亞國家設立產能的可能性，印度則沒有考慮，畢竟赴印度設廠的同業都是去印度生產手機，與仁寶不同，如果仁寶要再成立新的東南亞產能的話，會優先使用集團內現有的東南亞產能。