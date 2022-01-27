澎湃新聞報導，昨天（1月26日）凌晨，杭州市通報新增1例新冠肺炎確診病例，該首發病例甘某某是慧而特（中國）餐飲設備有限公司員工。今天（27日）浙江省召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，通報了該次疫情的幾個特點。

報導稱，經浙江省疾控部門對杭州首發病例樣本基因測序，結果顯示屬Omicron變異株（BA.1.1分支），與該省近期發生的本土或境外輸入病例病毒基因組同源性低，經與全球公開數據庫比對，發現與國外採樣日期為2021年12月11日的病毒序列高度同源，是一起獨立疫情。在慧而特公司未啓用的進口物料中檢出多份Omicron核酸陽性。目前溯源工作仍在進行中，一旦有最新結果，將及時公佈。

報導稱，除個別人員為主動就醫發現外，此次疫情其他陽性感染者均為在隔離管控的密接、次密接人員和管控的風險人群中主動篩查發現。目前疫情主要集中在杭州濱江區，病例主要是慧而特（中國）餐飲設備有限公司的員工或與該公司有關聯的人員，全省其他地市暫未發現陽性感染者。