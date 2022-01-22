新冠肺炎疫情波及經貿園區，桃園亞旭電腦群聚案疫情擴大，中央流行疫情指揮中心21日晚間緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。藥師林士峰質疑，桃園發生這麼大的事，半年前一大堆吵台北疫調很差的網友，怎麼對此事卻靜悄悄？林呼籲，若大家拿出一半監督台北市市長柯文哲的例氣來監督桃園市，病毒傳播鍊大概早就匡出來了。

林士峰21日在臉書發文指出，針對桃園移工群聚擴大，醫福會執行長王必勝表示，這60例就是來自亞旭電子廠，其中以移工為主，初判來源就是2位去西堤用餐的移工，距離用餐的1月9日至今已經12天，至少傳播1周到10天左右了。

對此，林士峰質疑：「我覺得挺奇怪的，半年前一大堆的人吵台北疫調很差的網友，怎麼對西堤群聚擴散靜悄悄……」林強調，要是大家拿出監督柯文哲一半的力氣來監督桃園市，病毒傳播鍊大概早就匡出來了，不解怎還有時間讓桃園市政府花時間嘴砲。

此文討論熱烈，網友紛紛回應：「某雅在哪？全台都要入監了，她還沒發聲耶！」「疫情在雙北才叫破口，大家陪台北坐牢！疫情在北部市，這一刻大家都是桃園人，同島一命」、「每次換他們被打到就會講與其如何如何，還不如怎樣怎樣」、「雙標又打到自己人了」、「桃園呢，你敢嘴？」「如果這是台北的話，柯文哲可能連祖宗十八代都要出來坦了，但這是桃園……沒事」。