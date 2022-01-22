中央流行疫情指揮中心22日下午召開記者會說明COVID-19疫情。因應本土疫情升溫、桃園更傳出科技廠內群聚感染事件。勞動部部長許銘春指出，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。

許銘春22日下午出席疫情指揮中心記者會，說明勞動部最新的防疫作為。在近日桃園工廠移工於西堤餐廳用餐染疫事件，勞動部立即啟動四大措施，包括動員配合移工篩檢疫調、違反防疫指引落實裁罰、鼓勵移工完整施打疫苗、與加強宣導移工防疫觀念。

許銘春指出，勞動部21日依照指揮官指示，立即要求主及仲介公司提供移工宿舍配置資訊，並透過桃園市勞動局訪查移工宿舍情形，釐清確診的移工住宿配置上下舖雅房格局，移工都有個人獨立床舖及使用空間，且住宿空間亦符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分採共用衛浴，均依防疫指引分時分流使用。桃園市勞動局訪視該址移工宿舍，其生活照顧及防疫等均符合勞動部所訂雇主聘僱移工防疫指引規範。

此外，勞動部已嚴格要求雇主與仲介公司，對於經匡列密切接觸者及同樓層宿舍移工不要外出並配合採檢與疫調，並督導雇主及仲介公司應配合移工提供膳宿及集中採買所需生活用品，同時加強宿舍清消次數。勞動部王安邦政務次長及勞動力發署蔡孟良署長等人22日已赴桃園前進指揮所，依據指揮官召集會議持續配合並督導相關防疫作為，截至目前移工配合尚屬良好。