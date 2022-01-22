國內疫情日趨嚴峻，今（22日）新增的本土確診案例更來到今年最高，飯店業也受難，台北圓山大飯店今傳出館內地下室西點廚房廚師確診的消息，圓山大飯店證實並表示，與該名廚師接觸過的同事皆已進行快篩，均呈現陰性，圓山大飯店也在晚間說明最新後續關於館內餐廳停業、住房及清消狀況。

圓山大飯店廚師確診後續因應措施說明全文如下：

一、本飯店晚上接獲台北市衛生局通知匡列的場域和人員：點心廚房和點心廚房的員工。

二、營業：

（一）餐廳：1/23、24二天松鶴、圓苑、金龍、牛排等四間餐廳暫停營業，再次進行全面清消。

（二）住房：主動通知客人，可取消訂房，如已付費，會全額退費。

三、員工快篩：今（22）日晚間六時起，持續為有關部門全體同仁及外包商進行快篩，目前已快篩150位人員均呈陰性。

四、清消場域：今（22）日下午已針對點心廚房進行清消，晚上九時起進行全館公共區域、所有餐廳內外場的清消。