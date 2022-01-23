前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

對於總統蔡英文22日在「經國七海文化園區」開幕時提到蔣經國「反共保台」，前民進黨立委郭正亮認為，蔡英文講這沒有用，引起黨內內亂，而有些人認為蔡英文把蔣經國收編過去了，郭正亮強調，「這實在是太不了解民進黨了！」

「經國七海文化園區」22日開幕，蔡英文總統親自出席，致詞時特別強調蔣經國「反共」，並引述蔣經國曾說過的話表示，中華民國到今天所以能夠生存，主要是因為在世界堅決反共，不與任何共黨妥協。蔡英文說，「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識。更是我們共同的特點」。

對此，前民進黨立委郭正亮今 （23）日在《新聞大白話》認為，蔡英文講這沒有用，引起黨內內亂，沒有任何人出來挺她，連王定宇都沒有出來講話。

郭正亮指出，不用太高估蔡英文去講蔣經國的得分，她強調的就是蔣經國「反共保台」，但更多民進黨的人是說蔣經國反共、反台獨和鎮壓黨外，「反台獨和鎮壓黨外」很多人記得很清楚，為何蔡英文不記得？因為蔡英文本來就不是民進黨的，她當然沒有這種刻骨之痛。蘇貞昌、段宜康為何講這麼難聽？因為他們就是一路跟黨外運動走過來的，所以「反台獨和鎮壓黨外」的歷史他們記得很清楚。

郭正亮提到，蔣經國還有另外兩件事情是民進黨不好講的，一個就是接近平民大眾，這正好對比民進黨有些菁英離基層民眾越來越遠；第二就是經濟建設，2019年遠見民調，78％的人認為蔣經國對台灣經濟最有貢獻，當然會提到十大建設等等。

郭正亮直言，至於國民黨很高興，說蔡英文靠過來了，例如徐巧芯一大早留言肯定蔡英文，「徐巧芯這麼高興一定有問題」；林為洲也跳出來說這次支持蔡總統，「我就知道誰在高興了」，有些人認為蔡英文把蔣經國收編過去了，郭正亮強調，「這實在是太不了解民進黨了！」