蔡英文總統22日親自出席「經國七海文化園區」開幕，致詞時特別強調前總統蔣經國「反共」，並指出面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識，更是我們共同的特點」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉看完民調後分析直言「蔡英文為了強化跨黨派支持，打出蔣經國牌，完全是直搗國民黨龍穴，這很可怕」。

蔡英文總統（右四）22日出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕典禮，與連戰（右起）、馬英九、錢復、柯文哲、郝龍斌、朱雲漢共同揭牌，形成難得一見的藍綠白政要同框畫面。（總統府提供）

根據《美麗島電子報》搶先曝光的2022年1月最新國政民調顯示，總統蔡英文的信任度維持平盤，來到53.1％，不信任度則為40.2%。執政滿意度從54.6%下降0.2個百分點，來到54.4％，不滿意度為41.9%。

吳子嘉23日在其主持網路節目「董事長開講」直言，滿意度過半一般來說，代表領導人是好的領袖，但是不滿意度也高達4成，代表台灣現在是一個分歧、對抗的社會，是分裂的台灣，所以蔡英文為了解決這個問題，就開始打蔣經國牌，這是有目地的。吳子嘉直言，民進黨和蔡英文每天都在看民調，只要民調下滑，很快就會有對策出來，因為民進黨相信民調和科學數據，來協助治理朝政和打選戰。而國民黨現在年輕人支持度很低，黨中央也一蹶不振，所以蔡英文為了強化跨黨派支持，就打出蔣經國牌，完全是直搗龍穴，這很可怕。

吳子嘉強調，蔡英文這次不用文字，直接用行動和語言來證明她「抗中保台」的決心。而過去蔣經國總統在國民黨推動「反共、革新、保台」，蔡英文選擇不談革新，只談「支持保台」的部分，目前也在台灣徹底執行保台的大任，「抗中」故意不講，只談保台，是一種非常好的語言技巧，很明顯是因為國民黨在四大公投、中二補選連輸，現在就是趁勝追擊，要把國民黨的神主牌拿走，把國民黨看衰到底，連蔣經國牌都要搶過去。

同台來賓資深媒體人錢怡君詢問吳子嘉「蔡英文的這個舉動和談話，也造成藍營內部炸鍋，她是為了年底的選票嗎？還是為了歷史定位？此舉難道不怕得罪黨內人士嗎？又過去的文膽姚人多批蔡英文『價值真空的人，總有一天會做出價值錯亂的事情』，是要和蔡英文劃清界線嗎？」

吳子嘉指出，這樣的做法也造成她跟民進黨傳統路線不一樣，被批價值錯亂，也造成民進黨內部分人士炸鍋。但此舉確實是有尋求歷史定位的意涵在，因為強化自己保台的立場，是可以讓自己在保台這件事上和歷任總統作出區隔的。吳子嘉強調，蔡英文知道蔣經國保台，因此她很可能是想強化執行「落實保台」的定位而去，並藉此把國民黨打到爬不起來。

值得注意的是，對於網友提問「民進黨現在情勢大好，蔡英文去碰蔣經國這個綠營地雷，是否沒有迫切性和主動的必要？」吳子嘉直言，蔡英文可能是發現個人能量不足以領導民進黨所有人，所以她必須跨黨派經營，並尋求美方支持，才能在黨內穩定，並藉此穩定側翼的力量。