2022年桃園市長選戰，成為各界關注的焦點之一。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透漏，自己從有意參選的前民黨立委鄭寶清處獲得一份民調，民調結果顯示，鄭寶清對上三位可能參選的國民黨方面的人選均勝出。吳子嘉指出，若連藍營最強的立委魯明哲都贏不了鄭寶清，國民黨可能就沒辦法選了。

吳子嘉23日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，鄭寶清的單位給了他一份委託山水民調公司做的一份民調，結果顯示，若鄭寶清對上議長邱奕勝，是37.5%對25.3%；若對上魯明哲，則是鄭寶清33.5%，魯明哲30.7%；若對上前縣長吳志揚，則是鄭寶清37.9%，吳志揚30.4%。

吳子嘉分析，吳志揚如果參加初選，會是為了爭取立委提名，吳家在桃園沒有立足點。民調最高的是魯明哲，但兩人的差距在誤差範圍內，「我也不知道鄭這麼強」。這份民調和美麗島的道理相同，就是國民黨掛了，「魯明哲是最強的，怎麼可能輸鄭寶清？」如果魯明哲輸掉，國民黨就沒辦法選了。

吳子嘉說，自己認同這份民調的基礎就是，國民黨現在很廢，呈現崩盤的狀態，選舉招牌壞掉變成個人魅力頂住。「我所知道的，國民黨桃園最強是魯明哲，但魯明哲才剛當選第一屆立委」，且當初他和邱奕勝說好了，魯明哲不會在這一屆出來選市長，但如果邱奕勝不選，魯明哲出線可能性很大。