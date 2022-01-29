街頭民調結果。(取自中天新聞)

受到日夜溫差大，影響雞隻產蛋效率，再加上農曆年節前需求暢旺，以致雞蛋供應出現缺口。中天《盧秀芳辣晚報》由「辮子妹」實際走上街頭訪問民眾對於缺蛋的意見，有婦人就忍不住抱怨「不但缺蛋我們還缺錢，希望政府能體諒我們老百姓的苦」。

該街訪詢問民眾「全台雞蛋荒，每日缺蛋400萬顆，你覺得？」選項有1.婆媽表示「過年炕肉沒滷蛋，做菜怎辦？」2.「真的買不到！有股蛋蛋的哀傷」3.「呼叫陳吉仲，農委會別在混了」4.「連雞蛋都搞不定，政府還有臉推核食！」5.「還好吧！沒有雞蛋可以改吃雞啊」。

有婦人就說「真的都沒蛋、就買不到，全連還有雜貨店都買不到」、「沒買到真的」、「去菜市場的時候，是直接完全都沒有雞蛋，店家都賣完」、「買不到」、「有錢都買不到，我昨天拜託人家訂了一盒，還拜託耶」、「多跑幾家，一定要買到呀，過年耶」；另外有民眾則說，「都買不到雞蛋，目前只搶到一盒」。

還有民眾說，現在變成我們人民很可憐，連基本的雞蛋都沒有，不但痛苦的感覺呀，這是痛苦，沒有蛋對我們一般人民是痛苦的感覺，薪水沒有漲，物價這樣漲，我們會受得了嗎？

也有人吐露心聲，不但缺蛋我們還缺錢，希望政府能體諒我們老百姓的苦，對不對，過年真的很辛苦，但是不過也得過，政府要體諒我們，尤其疫情更糟糕，大家都你怕我我怕你，誰都不敢出來，政府很糟糕很糟糕。

該該街頭訪問結束後，最多民眾選的答案是「連雞蛋都搞不定，政府還有臉推核食！」其次為「呼叫陳吉仲，農委會別再混了」、「還好吧！沒有雞蛋可以改吃雞啊」、「真的買不到！有股蛋蛋的哀傷」。

另外，關於缺雞蛋，農委會28日表示，已啟動相關因應措施，除請蛋雞業者積極提高生產量，過年期間也持續生產外，並協調加工業者及蛋商釋出庫存優先供應民生所需。目前國內雞蛋生產每日可達2100萬顆，再加上每天調度80萬顆以上庫存增供傳統市場及10萬顆以上增供超市通路，全力確保消費者需求。