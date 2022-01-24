2022年縣市長選舉，台南市被視為國民黨艱困選區，出身台南的藍委陳以信在表態「只要黨需要我，我會勇於承擔」後，昨更在自己的社群臉書上分享他出生三個月大時，第一次回台南的照片，並po文細數自己家族和台南的淵源。

針對2022布局，國民黨主席朱立倫曾表明，國民黨最困難選區在台南市，因此要盡快提出人選，預計農曆年後就會有完整的提名協調策略小組。《中國時報》7日報導指出，目前檯面上最有可能的台南市長人選為中常委高思博、市議員謝龍介及陳以信3人；其中，陳以信勤跑台南，頗有備戰意味，他說，自己不會主動爭取選市長，但若無適當人選願參選，「只要黨需要我，我會勇於承擔」。

陳以信昨（23日）首度在臉書以「這輩子第一次回台南的老照片」為題，分享自己出生三個月，第一次回台南的照片，並表示當時正好是農曆過年，爸媽第一次帶他回台南歸仁老家，給爺爺奶奶看長孫，為這場初次相見，爺爺特地穿西裝打領帶，奶奶也梳頭穿旗袍，和襁褓中的他合拍下這第一張難得相片，「這也是我這台南人，這輩子第一次回台南」。

圖為當時在襁褓中的陳以信，和爺爺奶奶合拍下的第一張難得相片。（圖片摘自陳以信臉書）

陳以信直言，自己家族從高祖父陳乞那一代，大約是清朝咸豐與同治年間，就住在台南保西里八甲庄，自己的曾祖父陳英於光緒2年出生，到祖父陳躼頭這一代，才搬家到歸仁媽廟庄；他的父親陳文生，日據時代在媽廟老家出生，是台南歸仁人，民國43年中央警官學校在台復校，第一次台灣人能報考警察，父親考上成為24期官校畢業，後來又考上公費留學，到日本東京念警察大學，從日本回台後才在台北娶妻生子。

許多網友也在其po文底下留言表示，「身為台南人的子弟更要為鄉親服務打拚，以父親為典範加油」、「同為歸仁媽廟人，加油」。另外藍委江啟臣、馬文君、溫玉霞也都留言為陳以信加油。