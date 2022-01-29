台北市長選舉將於年底投票，三大熱門人選國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊近期民調頻頻浮上檯面，吳子嘉29日表示，目前來看黃珊珊一定會選，年底選戰將是「三腳督」的局面。黃暐瀚分析指出，黃珊珊的票是有機會搶下15-18%的得票，蔣萬安的選情，可能會出現危機。

黃暐瀚29日受邀上吳子嘉主持的節目「董事長開講」，探討2022台北市長選戰的可能參選人，吳子嘉表示，目前來看，黃珊珊一定會選，年底選戰將是「三腳督」的局面，黃暐瀚表示贊成。吳子嘉指出，黃暐瀚過去曾說，黃珊珊在選舉中要是拿下15%得票，那蔣萬安就危險了，若拿下18%，那會非常危險，過去在2018年的台北市長選舉，18%就是一個非常危險的數字。

黃暐瀚補充，台灣民眾黨成立之後還沒參與過議員選舉。他預測，面對年底選戰，民眾黨將提名大量的議員候選人，而這次選戰若六都戰區都能選上3席的市議員的話，再加上原本的5席立委，對2024總統選戰將會有很大的影響。

黃暐瀚指出，或許很多人會納悶，民眾黨有沒有辦法選到這樣的結果？他分析，民眾黨的支持度，過往都保持在10%左右，而年底開出的得票，只要能達到10%的基準，就可以選出3-5席議員，讓民眾黨在全台都有議員。

黃暐瀚說，自己過去當記者時，長期跑台北市議會，跟藍綠都熟、跟黃珊珊也認識很久，甚至比認識柯文哲都還早，而黃珊珊過去能在北市港湖選區當議員，實力也不是吃素的。因此年底台北市長選戰，在柯文哲加持下，票數很有機會是從10%起跳的，甚至能搶下15-18%的選票。「至於有沒有機會？」就是八仙過海，各憑本事了。

吳子嘉則認為，如果民眾黨在台北市提名的8席議員，真的全上的話，那基本上就是陳時中當選台北市長了。因為以現在民調來看，國民黨和民眾黨的票源是高度重疊的，而國民黨的票源則是趨向於中立，是可能往黃珊珊移動的。不過，吳子嘉也坦言，選戰到最後會出現什麼變化沒人知道，還是要以民調做為參考依據。