新的一年，許多人都希望在金錢上能獲得財神爺的眷顧，因此時常會去避免觸犯一些容易導致散財的禁忌；因此我們也整理出民俗專家楊登嵙的財運分析，其2022具有一些容易導致散財的4大錢包色系，避免這些顏色，就能幫助你在2022年賺得滿滿，同時又能討個吉利喔！

👛粉紅色系

粉色僅適合招桃花，不適合聚財。(示意圖/取自Pexels)

傳說只要使用了粉色系的錢包，就能夠替自己招來好桃花，但這時候就要取捨了啊！並沒有招桃花又招財的好事，命理老師楊登嵙也表示，想要有桃花運確實要使用粉紅色系，但這色系本身聚財能力相當差，對於想要存錢、賺大錢的人來說，並不是最佳選擇。

👛純白色

白色代表著一窮二白。(示意圖/取自@shopbop)

白色是許多人日常最常見的色系，白色本身的簡單樸實，讓大家在搭配上也並不會有過於可怕的失誤；但大家聽說過「一窮二白」嗎？使用白色的錢包彷彿就象徵著錢包裡會乾乾淨淨或空空如也，如果真的喜歡單調簡單一點的顏色，建議可以選擇像是燕麥色等偏向「黃金」的顏色。

👛藍綠色系

藍色象徵著花錢如流水。(示意圖/取自pinkoi)

藍色在五行中屬於「水」，如果使用藍色系的錢包就象徵著在未來會花錢如流水，自然也會守不住財，甚至是無法按照心中目標做存款；尤其像是與海水及河水相近的藍綠色或是淺藍色要盡量得去避免。

👛正紅色系

紅色雖喜慶，卻內有送錢之意。(示意圖/取自Pexels)

過年或是某些特殊節日，都會覺得肯定要用紅色，除了有喜慶的感覺之外，就像拿著紅包一般；但命理老師指出，紅色如果是用在錢包上，並不會有守住錢財的效果，因為在過年紅包是拿來給予別人的，進而也有送錢之意。

在財運上，每個人都會根據自身的狀況去評估自己最適合的招財工具，只能說是寧可信其有，建議大家在這方面大家可以自己去做評估，不要過於迷信才好喔！