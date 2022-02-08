一名男子苦惱發問，因為疫情失業2年多，不過家中擁數千萬資產，並不缺錢，只是最近發現自己會為一些需要花小錢的事，如：熱水器故障、汽車維修而焦慮，但汽車險兩萬多、小孩iphone兩萬多卻花的沒感覺，煩惱自己是否得了焦慮症。有網友笑稱男子的問題是「不缺錢」，把前花光就有賺錢動力了；不過眾多網友中肯建議：找事做！

「我是不是焦慮症了？」，一名男子在論壇《mobile01》發文，表示自己50幾歲，因為疫情失業2年多了，但家裡不缺錢，不含房子的資產有好幾千萬。

原PO說失業越久越提不起勁，連運動、購物都懶了，以後應該也不會再進入職場。因為太太還有工作，子女要上學，不想讓鄰居知道失業，天氣好就8點多出門騎機車到處晃，晚上買晚餐回家給小孩。

原PO表示，最近一年有些需要花錢的小事，如：熱水器故障、汽車有問題需要維修，會影響他心情好幾天；但一些像汽車險兩萬多、小孩iphone兩萬多就花的沒感覺。他疑惑「這算焦慮症嗎？該看精神科還是諮商？」。

不少網友看完羨慕原PO：「哇，好羨慕，還是分我一些資產分享煩惱」、「你的焦慮應該是錢太多花不完」、「你的問題是『不缺錢』，只要把錢花光一毛不剩，就會有努力賺錢的動力了」。

不過更多網友中肯建議：「想辦法做一些會讓自己感覺有成就感的事」、「完全不用看醫生！通俗的說是『太閒』導致，真心不騙……做志工義工，上課充實自己，找份自己喜歡的工作，只要忙起來就好了」、「找一點事做！要不然修熱水器、修車、DIY，也是很好」。