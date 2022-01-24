《美麗島電子報》今天公布民調，蔡英文總統信任度和滿意度都過半，但也有逾4成民眾表示不信任和不滿意；行政院長蘇貞昌有49.1％民眾滿意整體施政表現，但不滿意的也有45.4％，顯示民眾態度仍明顯分歧。

根據《美麗島電子報》公布的一月國政民調，有53.1％民眾信任蔡總統，與上月相同，40.2％不信任，比上月減少2.3個百分點，未明確回答的有6.7％。此外，有54.4％滿意蔡總統的表現，比上月微減0.2個百分點，41.9％不滿意，比上月微減0.1個百分點，未明確回答有3.7％。

《美麗島電子報》表示，經交叉分析，除了基宜花東離島、或民眾黨支持者與泛藍民眾等族群外，其餘族群大多表示信任和滿意蔡總統，尤其是雲嘉南與高屏、或泛綠民眾等群有超過6成信任和滿意蔡總統，中立民眾有46％信任蔡總統、43.4％不信任，47.6％滿意蔡總統表現、47.4％不滿意，態度非常分歧。

蘇貞昌自2019年1月再度擔任行政院長至今滿3年。有49.1％民眾滿意閣揆蘇貞昌整體施政表現，比上月增加0.8個百分點，不滿意的有45.4％，比上月減少0.7個百分點，民眾態度仍明顯分歧，未明確回答的有5.5％。

《美麗島電子報》指出，經交叉分析，男性、或新北市與雲嘉南及高屏、或30至39歲與60歲以上、或國中以下與專科學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意閣揆蘇貞昌整體施政表現。

至於台北市及桃竹苗與基宜花東離島、或40至59歲、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群則超過半數不滿意閣揆蘇貞昌施政表現，中立民眾有41.0％滿意閣揆蘇貞昌表現、50.7％不滿意。