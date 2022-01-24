桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園24日新增3例本土案例，包括聯邦銀行員工父親1例、遠雄自貿港2例，市府下午也再公布新疫調足跡，加上早上累積達37個，包括ATT筷食尚、星巴克、漢堡王、桃園區文昌公園、桃園客運5022路線、大潤發等。

指揮中心公告桃園24日新增3例本土、2例境外移入，年齡不足10歲至50多歲，累計確診1343人、居家隔離人數629人。本土病例3人(案18487、案18488、案18489)。