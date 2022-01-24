桃園新增3確診足跡曝光 吃漢堡王、星巴克、ATT筷食尚 15:102022/01/24 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園公布新足跡。(市府提供) 桃園公布新足跡。(市府提供) 桃園24日新增3例本土案例，包括聯邦銀行員工父親1例、遠雄自貿港2例，市府下午也再公布新疫調足跡，加上早上累積達37個，包括ATT筷食尚、星巴克、漢堡王、桃園區文昌公園、桃園客運5022路線、大潤發等。 指揮中心公告桃園24日新增3例本土、2例境外移入，年齡不足10歲至50多歲，累計確診1343人、居家隔離人數629人。本土病例3人(案18487、案18488、案18489)。 拉拉山櫻花季 春節退房率4成 亞旭桃園同園區逾30廠 預防性停工 #桃園 #確診足跡 #星巴克 #漢堡王 #ATT筷食尚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情擴大 桃園4校明天預防性停課1天 12:272022/01/23 生活 Omicron南北大擴散 遠雄自貿港百人確診 全面停工 04:102022/01/24 財經要聞 浩鼎首創新藥OBI-3424收治二期首批癌患 拚2023年完成收案 15:502022/01/24 財經 北京冬奧會主媒體中心 今起24小時運行 11:322022/01/24 兩岸 桃園＋3 亞旭電腦科大工讀生染疫 Ct值21 15:352022/01/24 生活 桃園、高雄染疫規模大 陳時中：是重中之重 15:402022/01/24 生活 亞旭電腦今再增確診 桃園3校預防性停課 11:092022/01/24 生活 桃園燈會改靜態展示 取消小提燈和踩街 15:002022/01/24 生活 T1聯盟》疫情衝擊嚴重！桃園雲豹宣布3個主場賽事延期 15:112022/01/24 體育 有症狀自行快篩 柯文哲：別直接去醫院 04:102022/01/24 焦點要聞 台南市發布濃霧特報空汙橘色警示 環保局洗街車上路 13:582022/01/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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