羽絨外套舒適保暖，是不少人冬天的必需品，一名媽媽PO文表示，最近幫孩子網購一件羽絨外套，打算洗過再穿，不料外套上明明標示可以水洗，但丟進洗衣機洗後，外套裡的羽絨竟全部結成球，讓她相當傻眼，對此有網友提供解法，只要將羽絨外套放進烘衣機烘乾，即可恢復原狀。

一名媽媽21日在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，眼見天氣愈來愈冷，日前幫孩子網購一件羽絨外套，到貨後她將外套丟進洗衣機洗，想說洗過再穿，不料外套洗完後，裡面的羽絨竟全結成球。

從該名媽媽分享的照片可見，一件橘色羽絨外套正在曬乾，透過光線可以發現，外套裡的羽絨全部都結成球，網友看了也驚呼，「還以為蟲蛹」。她強調，洗衣前她有確認過外套是可以水洗的，曬衣服的過程中也有不斷拍打，試圖把羽絨打鬆，但依然沒有變化，讓她超級崩潰。

貼文曝光後，不少網友提供解法，「低溫烘乾，烘一烘就恢復了」、「羽絨洗完本來就會縮成一團啊，要穿的時候拍一拍，馬上就會變蓬鬆喔」、「遇到這種情形不用怕，羽絨衣洗完後先曬乾，再放入烘衣機約20到30分，羽絨外套就會恢復正常」、「建議洗完直接丟烘衣機烘乾，保證膨的跟新買的一樣，如果沒有，就用衣架吊起來，邊用吹風機吹邊拍打」。