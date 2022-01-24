110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第四階段、也是最後一階段預賽，24日起在台灣藝大、世新大學兩地分頭進行，15支勁旅要把握最後的賽程以鎖定8強席次或保住一級地位，在台藝大賽場首場登場的衛冕軍政治大學，三分外線及籃板守護執行相當好，以82比67擊退高雄師大，政大收下預賽第10勝。

政大此役在外籍生上僅有歐力士登錄出賽，但他和球隊的搭配還待磨合，本土球員展現出衝搶籃板的鬥志，光是進攻籃板政大就以30比3大勝高師大，總籃板政大54比29遙遙領先，為球隊爭取到更多進攻機會。

進攻上政大王凱裕上半場就火力全開，飆進三分球5記三分球，獨拿17分已平個人本季最高，下半場雖然得分略減，仍以24分UBA生涯新高作收，全場三分球16投6中，隊友張鎮衙此役回到先發，貢獻16分、13籃板、3抄截，先發控衛游艾喆贊助14分、6籃板、7助攻、4抄截。

高師大第4節一度將雙位數落後追到只剩8分，但政大喊完暫停再度穩住陣腳，沒讓比賽翻盤；高師大此役僅2位球員得分雙位數，替補廖景泰16分、4籃板，林子洧13分、5籃板。