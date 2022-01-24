Omicron疫情南北延燒，防疫保單太熱銷；新安東京海上產險今宣布，日前推出的「防疫隔離險」，受廣大國人為強化防疫保障而熱銷，為避免民眾群聚搶買投保，造成染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於1月26日(週三)下午五點半「暫停」紙本要保書收件，年後將視疫情狀況，另行評估是否開放紙本收件。

不僅實體通路搶搶滾，這張防疫保單也讓產險公司網路系統塞爆，新安東京海上產險表示，自1月14日「防疫隔離險」開賣以來，網路投保就受疫情升溫影響熱銷，因系統服務容量超載造成網路塞滯，今暫時停止受理，將盡速優化調整重啟恢復上線，造成客戶諸多不便，深感抱歉，評估約2天時間可以完成優化。

新安東京海上產險表示，為落實風險管理政策，維持公司穩定經營，「防疫隔離險」上線前已評估風險胃納，因此，該商品訂有風險控管總額，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告。