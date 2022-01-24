威力彩第111007期周一(24日)晚間開獎，第一區中獎號碼為06、14、37、11、31、28，第二區中獎號碼為07號。威力彩今晚繼續槓龜，為連27槓，累積頭獎金額預估上看6.2億元。

周二為大樂透開獎，累積頭獎金額3.2億元，台彩今年從本月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。

威力彩則是採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。