台灣彩券表示，昨（1/29）晚開獎的第111000009期大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金3191萬元累入次期，貳獎則由1注獨得688.8萬元獎金。今天（小年夜1/30）開獎的大樂透頭獎保證1億元。大樂透今晚加開的9個春節大紅包中獎號碼按大小順序分別為03、05、06、14、32、35、37、43和48，本期共開出14組，皆為一注獨得100萬元獎金。台彩表示，本期共有14家投注站開出春節大紅包獎項，其中，桃園市桃園區的「千百萬彩券行」過去曾有多次開出大獎的紀錄，除於109年2月開出3.73億元大樂透頭獎，本屆（103年起）也開出過6次今彩539的頭獎；103年至109年已開出過6次春節大紅包獎項，今晚再次開出，累計開出春節大紅包的次數高達7次。此外，桃園市龜山區的「來就富商行」曾於本屆開出過3次今彩539頭獎，105年至109年間也曾開出過6次春節大紅包獎項，今天再增添一筆春節大紅包，累計開出次數亦達7次之多。台彩說，統計到昨晚（1/29）為止，春節大紅包獎項累計送出39組，還有321組百萬大獎待送出，小年夜（1/30）大樂透的頭獎保證一億元，並將繼續加開9個獎號，民眾千萬不要錯過中大獎的機會。