連28槓！威力彩1／31頭獎上看6.9億元 22:222022/01/27 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連28槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩本期(1/27)頭獎再槓，目前已連28摃，台灣彩券若下期(1/31)預估銷售2.0億元，頭獎金額將上看6.9億元。 威力彩27日第111000008期開獎，第一區中獎號碼為12、16、19、24、25、38，第二區中獎號碼為08號。實際中獎獎號以台彩公布為準。 年終最大紅包在這裡 威力彩下期頭獎上看6.2億元 過年前還有機會！威力彩連27槓 下期頭獎上看6.2億元 #威力彩 #頭獎 #中獎號碼 #頭獎上看 #再槓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台彩春節加碼8.8億元 黃志宜教彩迷這樣買 12:412022/01/11 財經 春節大紅包加碼開始了 大樂透頭獎上看4億元 23:182022/01/25 財經 大樂透1億頭獎沒人領 台彩：獎金全數充公 16:302022/01/27 財經 台彩春節加碼8.8億 大樂透連開15天 再送360組百萬紅包 11:212022/01/11 財經 威力彩上看6.2億「黃金右手」曝光頭獎得主都這樣買 08:362022/01/27 財經 台彩電腦彩券春節加碼8.8億元 近五年最高 11:202022/01/11 財經 台彩推五款刮刮樂新品 百萬大獎688個 創單次發行紀錄 04:102022/01/05 財經要聞 苗栗縣政府舉辦苗栗旅遊節第2期抽獎 頭獎獎落頭份 16:142022/01/08 寶島 春節空前大樂透 1月28日起連開15天 04:102022/01/12 財經焦點 3筆2.64億大樂透頭獎獎金沒人領 這2注領獎期限倒數2周 13:172022/01/04 財經 遠百福袋全台破萬袋 頭獎抽16.8萬元禮券 15:532022/01/12 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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