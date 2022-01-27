威力彩本期(1/27)頭獎再槓，目前已連28摃，台灣彩券若下期(1/31)預估銷售2.0億元，頭獎金額將上看6.9億元。

威力彩27日第111000008期開獎，第一區中獎號碼為12、16、19、24、25、38，第二區中獎號碼為08號。實際中獎獎號以台彩公布為準。