今（1/30）日大樂透頭獎未開出（連2摃），下期(1/31）預估銷售2.7億元，頭獎累積金額預估為上看1.3億元。

1月30日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出16組，總中獎注數為18注，其中14組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為55組，剩餘305組，次期(1月31日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。