大樂透頭獎連2槓 下期累積金額上看1.3億 03:302022/01/31 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（1/30）日大樂透頭獎未開出（連2摃），下期(1/31）預估銷售2.7億元，頭獎累積金額預估為上看1.3億元。 1月30日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出16組，總中獎注數為18注，其中14組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為55組，剩餘305組，次期(1月31日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。 協助處理車禍 熱心男刮刮樂中百萬 大樂透1億頭獎沒人領 台彩：獎金全數充公 #大紅包 #大樂透頭獎 #中獎 #組為 #下期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大樂透1億頭獎未送出 春節大紅包14位百萬富翁誕生 22:222022/01/29 財經 大樂透春節加碼今起連開15天 頭獎上看4億 還有360組百萬大紅包 09:102022/01/28 財經 刮刮樂繞這動物3圈中獎 她連中2次驚：都市傳說是真的 10:592022/01/30 生活 財神爺沒上門！大樂透槓龜下期1.3億 百萬大紅包開出16組 22:052022/01/30 財經 手機關靜音卻見一堆未接來電 她隔天回撥竟爽中5億 19:482022/01/28 搜奇 財神最愛這縣市 威力彩、大樂透、雙贏彩頭獎開最多 09:362022/01/30 生活 入住摩鐵花780元幸運中頭獎 他棄青宅改選125萬大紅包 15:062022/01/29 生活 被幸運之神選中 確診男染疫隔離 再中樂透3千萬變富翁 10:142022/01/27 搜奇 獎學金當幌子 烏干達生淪黑工 中州科大校長請辭 04:102022/01/28 社會新聞 春節大紅包開跑！大樂透4億頭獎號開出 今起連15天開獎 20:382022/01/28 財經 大樂透頭獎29日無人中獎 今頭獎保證1億元 08:592022/01/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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