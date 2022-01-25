小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。近期美台股市受到疫情、升息、俄烏情勢等不確定因素干擾呈現下跌，投信投顧公會理事長張錫認為，美國聯準會可能提前升息，致使股市修正也提早，指數拉回後，現在是可以分批布局的時刻。

【1】投信投顧公會理事長 張錫很樂觀 抱股過好年

台股多頭總司令、投信投顧公會理事長張錫指出，美台股市大跌，已反映美國聯準會提早於第一季升息的利空，隨著疫後景氣逐漸回到穩定成長正軌，台灣上市櫃公司的體質及獲利能力都非常好，建議偏多操作，可以選好股（ETF，基金）過好年。

【2】俄烏戰火將起？歐美股重挫

全球關注的俄羅斯入侵烏克蘭戰爭一觸即發，北約盟國已將戰艦、戰機派遣到東歐邊境。對此，克里姆林宮斥責西方「歇斯底里」，加劇緊急情勢。然受此影響，24日歐美股市重挫，俄股更是跌逾8％。

【3】瑞薩擴大委外 台鏈樂翻

全球車用晶片及微控制器（MCU）大廠日本瑞薩（Renesas）社長柴田英利預期，2022年上半年晶片短缺情況持續，近期雖然供給量增加並逐步紓解供不應求壓力，但預期車用晶片會是例外且將持續缺貨，主要是因為電動車及自駕車的發展，對車用晶片需求持續增加。

【4】高通看好5G毫米波 台鏈有戲

智慧機IC大廠高通（QCOM）發布優於市場預期的財報及財測，並看好5G毫米波市場展望，將驅動台股5G毫米波（mmWave）相關供應鏈2022年展望看俏。

【5】接單告捷 中鋼過年產線全開

中鋼第一季接單傳捷報，內外銷訂單可望衝到290萬公噸目標，為此，中鋼過年期間所有產線幾近火力全開，為鼓舞員工士氣，中鋼董事長翁朝棟將於本周五（28日）帶隊前往小港廠區，提前向現場員工拜年，迎接金虎年到來，營運順暢，業績「福虎生豐」。