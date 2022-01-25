從病人膽囊中取出的膽結石近5000顆，粒粒分明。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

膽囊（手指位置）功能是儲存濃縮肝臟製造多餘的膽汁。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中體重破百的43歲李姓男子，近幾個月飯後老是腸胃不適就醫檢查，竟然發現「膽汁都沒有了！」台中慈濟醫院一般外科主任余政展緊急安排腹腔鏡手術，驚見膽囊塞滿近5000顆膽結石，原來男子長年偏愛葷食與炸物，余政展提醒務必清淡飲食，才能重拾健康。

余政展指出，一般膽結石10顆、20顆就很多了，這位病人多達近5千顆且粒粒分明，十分罕見，以腹腔鏡手術切除膽囊，取出結石放在手術專用彎盆，讓見多識廣的醫護人員都驚奇。

余政展說，只要1顆掉入膽管或塞住膽囊開口，都可能造成膽囊炎、膽管炎、胰臟炎，甚至膽囊破掉變成腹膜炎，病人膽結石那麼多，讓膽囊膨脹近一倍大，風險更高。

從事業務工作的病人自訴，從小媽媽就擔心孩子胃口不好，晚上都買炸物讓他們配飯，長年飲食習慣就是偏愛葷食。大學時期最愛跟同學大啖炸物，上班後三餐不定食，同仁慶祝業績達成，最受歡迎就是幾桶炸物分食，大夥吃不完的，通常就由他一人惜福包辦。

去年上半年，李先生偶爾胃脹、胃悶，背部不經意疼痛，下半年胃很悶、不舒服，看診吃2周胃藥沒效，近3個月也腹瀉不停，照超音波才發現「膽囊塞滿石頭已無法儲存膽汁」。他術後看到滿滿一整罐膽結石，才驚覺身體變化真的跟飲食有關，過去確實吃太多油膩食物。

余政展表示，很多人上腹疼痛都直覺以為是胃痛，其實上腹的疼痛可能來自肝、膽、胃、胰等器官病變。其中最常見的就是膽結石，卻常被誤以為是胃痛而久治不癒。案例病人飲食無節制加上過度肥胖，正是結石好發原因，幾千顆膽結石把膽囊脹到10公分左右，已是一般膽囊一倍大，難怪會不舒服。

余政展說，膽囊功能是儲存濃縮肝臟製造多餘的膽汁。膽囊切除後，膽管可取代儲存功能而不影響生活，僅少數人吃到油膩食物可能會腹瀉，注意飲食即可。